„Stühle der Macht“ im Vitra Design-Museum in Weil am Rhein So sitzen die Bosse

Stühle sind Ausdruck von Macht. Je höher die Rückenlehne des Bürostuhls, je fetter die Polsterung, desto mächtiger will der Chef wirken, der darauf sitzt. So ähnlich war es schon in der Antike. Das zeigt das Vitra Design Museum in der Ausstellung „Stühle der Macht“, vom Thron der ägyptischen Pharaonen bis zum Gartenstuhl aus Plastik.