Wie viel Gender mit Design zu tun hat, wird in Kinderzimmern augenfällig. Die südkoreanische Künstlerin Jeong Mee Yoon treibt es in monumentalen Fotografien auf die Spitze. Sie zeigt Mädchen, umringt von hunderten Spielsachen, beispielsweise Barbiepuppen, alles in Rosa getaucht.



Bild: Jeong Mee Yoon, The Pink Project – Emily and Her Pink Things, NY, USA 2005