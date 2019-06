Ausstellung Geschichte der unbemannten Flugobjekte: „Game of Drones“ in Friedrichshafen

Auf großen Monitoren laufen Szenen vom Protest gegen eine Ölpipeline in Dakota in den USA und gegen ein Bergbauprojekt in Nordskandinavien. Verschneite Landschaften, Rentierherden, Demonstranten. Die Widerständler nutzten eine Drohne zur Dokumentation, bis diese von Unbekannten gehackt wurde und verschwand.



Auf dem Bild: Ignacio Acosta: Little ja Goabddá (Drones and Drums), 2017, Two-Channel Video Installation.