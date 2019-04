Ausstellung Ziemlich beste Freunde: Bilder aus dem „Centre Pompidou“ im „Museum Frieder Burda“

Weniger unmittelbar überzeugend ist das Zusammenspiel bei den Werken der klassischen Moderne. Das Centre Pompidou hat da zwar hochkarätige Bilder nach Baden-Baden gebracht. Doch es bleibt einigermaßen rätselhaft, was zum Beispiel zwei wunderbare Gemälde von Pierre Bonnard aus den 30er Jahren – ein weiblicher Akt im Badezimmer und ein Selbstporträt des Künstlers im Badezimmerspiegel – mit den expressionistischen Meisterwerken der Sammlung Burda zu tun haben, mit Mackes Bild „Kleiner Zoologischer Garten in Braun und Gelb“ von 1912 und Ernst Ludwig Kirchners „Frauenkopf vor Sonnenblumen“ aus dem Jahr 1906.



Bild: August Macke, Kleiner Zoologischer Garten in Braun und Gelb, 1912, Öl auf Leinwand 47 x 67,3 cm, Museum Frieder Burda.