Ausstellung "Deuscthland" von Jan Böhmermann im Kunstforum NRW Nazi-Disneyland

Müssen Moderatoren von Satiremagazinen jetzt auch noch Kunst machen? Kunst, mit der die "neblige Verunsicherung der Menschen in Deutschland" bezwungen werden kann? So jedenfalls tönt das NRW-Forum Düsseldorf jetzt in seiner Ankündigung der ersten Museumsausstellung von Jan Böhmermann. Nicht zu Unrecht: Der Moderator hat aus Fernsehsatiren und skurrilen politischen Interventionen einen reichlich absurden Ausstellungsparcours geformt.