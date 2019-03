Noch nie wurden die Coca-Cola-Girls von Alex Katz in einer Ausstellung gezeigt. Museumsdirektorin Beate Reifenscheid vom Ludwig Museum in Koblenz hat den 92-jährigen Künstler in seinem New Yorker Atelier besucht und mit ihm rund 45 teils großformatige Prints und Leinwandbilder aus 30 Schaffensjahren für die Koblenzer Ausstellung ausgesucht. Der Titel der Gesamtschau: „Bigger is better“.