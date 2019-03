Filmkritik Dauerbekiffter Althippie in "Beach Bum" von Harmony Korine

Der "White Trash", der "weiße Müll", also jene Unterschichten Amerikas, die keiner besonderen Minderheit angehören, sondern dem, was einmal Mehrheit war, haben diesen Regisseur schon immer seltsam fasziniert.

Es geht um Hedonismus, um das Glück im Hier und Jetzt, ohne den Glauben an Gott und ein Morgen. Moondog will überhaupt nichts, außer Spaß. Seine Philosophie erklärt dieser moderne Dandy als ein "halluzinatorisches Verhältnis zur Welt"; so kann man nur in Florida oder in Kalifornien leben und das nötige Geld mitbringt. La Dolce Vita in Florida.