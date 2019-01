Festakt der Stadt Karlsruhe 300 Jahre Badisches Staatstheater

Das neue Hoftheater von 1853 baute der Architekt Heinrich Hübsch, der als oberster Baubeamter in Diensten des badischen Großherzogs stand. Eduard Devrient als Intendant begründete die große musikgeschichtliche Epoche des Hauses, mit Dirigenten wie Hermann Levi und Wilhelm Kalliwoda, später auch dem Österreicher Felix Mottl. In Karlsruhe wurden Opern von Richard Wagner uraufgeführt, ebenso wie die 1. Sinfonie von Johannes Brahms, der auch in Karlsruhe konzertierte.