„Man muss versuchen, Stellung zu beziehen – für Demokratie und gegen Rassismus“, sagt der Liedermacher Konstantin Wecker im Interview. In seinen Liedern tue er genau das – und passe seine Texte immer an aktuelle Ereignisse wie den Fall Lübcke an. Am 21. Juni spielt er mit Kammerorchester auf der Freilichtbühne Stuttgart-Killesberg. Das Konzert wird von SWR2 präsentiert. mehr...