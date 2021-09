Dieses Hörspiel steht für 18 Monate zum Download bereit.

Zaïre im September 1974. Vom Kokain ist er weg, die Psychose ist überstanden, jetzt will der ehemalige Sportredakteur Harry Reschke es allen zeigen.

Mit einer großen literarischen Reportage über den Rumble in the Jungle, das Boxen, über Schwarze und Weiße, über Befreiung und Revolution.

Da macht das Gerücht die Runde, George Foreman habe sich im Sparring einen Cut an der Augenbraue zugezogen.

Der Kampf wird verschoben, und Reschke, der zunehmend den Bezug zur Realität verliert, bleibt, wie den Boxern, nichts anderes übrig als weiter in Zaïre auszuharren.

Friederike Ott und Carlo Ljubek SWR Monika Maier

Patrick Findeis, geboren 1975 in Heidenheim an der Brenz, lebt als freier Autor in Berlin. Er studierte Komparatistik, Psychologie und Kommunikationsforschung an der Universität Bonn und ist Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Für seinen Debütroman „Kein schöner Land“ erhielt Findeis 2008 den 3sat-Preis im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. Zahlreiche Hörspiele für den SWR, u. a. „Schneewalzer“ (2013), „Wölfe, Wölfe!“ (2015), „Metamorphosen“ (2017).

Mit: Carlo Ljubek, Marek Harloff, Michael Schütz, Friederike Ott u. a.

Musik: tarwater

Regie: Kai Grehn

Produktion: SWR 2018