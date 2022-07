Works - Sans Frontière

Moderation: Manfred Hess und Heiner Goebbels



0.03 bis ca. 2.30 Uhr

Section 1: Allerhand

Juke Box Archives

Selbstporträts

Ein Collage von Heiner Goebbels

(Produktion: SWR 2022 - Ursendung)



Heiner Goebbels erstellt eine Collage, für die er sein privates Archiv nach teilweise unveröffentlichtem Material und Alternativ-Mixes durchforstet und sie mit „Favourites” mischt (Kompositionen vom „Sogenannten Linksradikalen Blasorchester“, der Band „Cassiber“, seinen Hörspielen sowie Takes aus seinen Film-, Theater- und Ensemble-Musiken sowie Installationen)



2.30 Uhr bis.ca. 3.30 Uhr

Section 2: Orchesterkonzert

-Waldennach Henry David Thoreau

Live-Mitschnitt eines Konzerts in der Alten Oper Frankfurt 1998

Mit Bob Rutman und dem Ensemble Modern Orchestra unter Peter Eötvös

(Produktion: Hessischer Rundfunk 1998)



3.30 Uhr bis ca. 5.15 Uhr

Section 3: Hörspiel

-Die Wiederholung

Live-Hörstück nach Motiven von Kierkegaard, Robbe-Grillet und Prince

Regie: Heiner Goebbels

(Produktion: SWF/Theater am Turm Frankfurt a. Main 1997)



-Hashirigaki

Hörstück nach Texten von Gertrude Stein mit Songs der Beach Boys

(Produktion: Südwestrundfunk / Hessischer Rundfunk / Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. 2004 SWR 2004)



5.15 Uhr bis 6.00 Uhr

Section 4: At work

Gespräch mit Heiner Goebbels

über „The Mayfield", „A House of Call” u. a.

Moderation: Heiner Goebbels und Manfred Hess

hr2 schließt sich der Sondersendung an.

Der in Berlin und Frankfurt am Main lebende Heiner Goebbels zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Seit den 1970er-Jahren gilt er als Erneuerer des Jazz, des Musiktheaters, der Klanginstallation, des Hörspiels sowie orchestraler wie szenischer Konzerte. Für sein Werk, das mit den Gattungsgrenzen innovativ und radikal spielt, wurde er vielfach ausgezeichnet. Die SWR2- Hommage zu seinem 70. Geburtstag am 17. August 2022 blickt zurück auf einige seiner Werke - und Heiner Goebbels ist mit einer Collage aus Musiken seines Gesamtœuvre beteiligt.