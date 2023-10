Wer hat Bambi getötet?

Von Monika Fagerholm

Aus dem Schwedischen von Antje Rávik Strubel

Mit: Ulrike Krumbiegel, Timo Weisschnur, Katharina Hauter, Hanna Scheibe, Noah Saavedra u. a.

Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Lampen

(Produktion: SWR 2023 - Premiere)

Sie sind Kinder wohlhabender Eltern, wachsen in großen Häusern am See auf, in einer Vorstadtidylle Helsinkis. Eine Gruppe Teenager erlebt einen unbeschwerten Sommer und die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens. Bis zu jener Party, auf der das Mädchen Sascha im Keller eingeschlossen, stundenlang gequält und vergewaltigt wird. Vom Gastgeber Nathan, dessen Freund Gusten und zwei weiteren Jungs. Und auch wenn Schweigegeld gezahlt und Geständnisse abgelegt werden, kann nichts mehr heil werden, weil es keine Sprache gibt für das, was geschehen ist.