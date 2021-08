Ein Hörspiel-Serial von Noam Brusilovsky und Ofer Waldman

Staffel 1 + 2

Mit Stephan Wolf-Schoenburg, Orit Nahimas, Jerry Hoffman, Anna Stieblich, Aviva Joel, Dor Aloni, Tobias Herzberg, Jeff Willbusch, u.a.

Sowie Martin Niemöller, Marlene Dietrich und weiteren Originaltonstimmen aus Deutschland und Israel

Komposition: Tobias Purfürst / Yair Elazar Glotman

Regie: Noam Brusilovsky

Dramaturgie: Manfred Hess

(Produktion: SWR 2018/2019 mit freundlicher Unterstützung des ARD-Büros Tel Aviv und in Kooperation mit Deutschlandradio)



Anschließend:

"Herbst 2021. Corona. Altert Liebe nicht?" Eine Reflexion zum Projekt von Ofer Waldman und Noam Brusilovsky.

Produktion: SWR 2021 - Ursendung

2018 reisten zwei in Berlin lebende Israelis im Auftrag des SWR nach Israel, um in sieben Episoden das schwierige (Liebes)Verhältnis zwischen Deutschen und Israelis auf ihre Widersprüche abzuklopfen. In einer satirischen Vermischung von dokumentarischen und fiktionalen Erzählebenen gehen sie der deutschen Sehnsucht nach der Entlastung ihrer historischen Schuld auf den Grund. In der 2. Staffel, ebenfalls in 7 Episoden, spiegeln sie 2019 im gleichen satirischen Geiste die neu erwachte Liebe der jungen Israels zu Deutschland, das für viele ein Flucht- und Sehnsuchtsort geworden ist.