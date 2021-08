Nach Texten von J.A. Baker

Aus dem Englischen von Bettina Obrecht



Das Hörspiel steht bis zum 9. Juni 2022 zum Download bereit.

Naturverbundenheit als Kunst: In seinem neuen musikalischen Hörstück thematisiert Werner Cee das Verhältnis des Menschen zu seinem Lebensraum.

Ausgangspunkt sind Texte des in Deutschland kaum bekannten, in England jedoch verehrten Autors John Alec Baker (1926 - 1987). Er steht in der Tradition des "Nature Writing", in der das Schreiben über die Natur dokumentarische wie poetische wie politische Dimensionen erschließt.

Bei Baker ist es die Landschaft von Essex, die magisch zu sprechen beginnt und die er zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchstreift hatte.

Mit: Neville Tranter (Englische Stimme)

Isabel Karajan (Deutsche Stimme und Gesang)

Markus Stockhausen (Flügelhorn, Trompete, Piccolo, Elektronik)

Werner Cee (e-Bass, e-chin, Elektronik)

Komposition und Regie: Werner Cee

Produktion: SWR 2021