Valentina Magaletti (Schlagzeug und Vibrafon)

Tom Relleen (E-Bass, Modularsynthesizer und Vibrafon)

(Produktion: SWR/E-Werk Freiburg 2020)

Das Live-Duo aus der Schlagzeugerin Valentina Magaletti und dem Bassisten Tom Relleen hatten sich der musikalischen Erforschung verschrieben. Zwischen Industrial, Jazz, Psychedelia und Minimalismus dekonstruierten sie obsessiv vertraute Tropen und suchten nach der Spannung zwischen Improvisation und Form. Tragischer Weise ist Tom Relleen mit 42 Jahren am 23. August 2020 verstorben. In Gedenken an sein künstlerisches Werk senden wir die Aufzeichnung des Livekonzertes von Tomaga beim Art's Birthday am 17. Januar 2020 im E-Werk Freiburg.