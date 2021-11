Killende Weihnachtsmänner bringen in der Adventszeit 24 Leute um die Ecke: Die Opfer wurden mit Lichterketten erdrosselt, Leichen in Schneemännern versteckt, Glühwein, Gans und Knödel vergiftet.



Und mittendrin Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg - hochintelligent, trinkt gern, isst noch lieber und hat immer das letzte Wort -, der dem mörderischen weihnachtlichen Treiben auf die Spur kommen will.



Es hilft alles nichts: Um diesen Fall zu lösen, muss er ins Weihnachtskostüm springen.



Kabarettist, Autor, Schauspieler, kurz Tausendsassa Kai Magnus Sting bringt ein pointenkräftiges Team an den Start.



Von Kai Magnus Sting

Mit: Bastian Pastewka, Kai Magnus Sting, Jochen Malmsheimer und Annette Frier

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR/der Hörverlag 2018)