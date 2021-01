Es gibt einen Gott in deinem Mund:

Für diejenigen, die gewartet haben.

Gesprochen von denen, auf die du gewartet hast.

Jahra Wasasala hat das Stück "There Is A God In Your Mouth" geschaffen, um es anzuhören, wenn Sie zerbrechen, leer sind oder Ihre verstreuten Teile einsammeln wollen, um sie wieder zusammenzufügen. Am Abend vor der Revolution, oder am Morgen danach.

Hören Sie sich dies irgendwo an, wo es ruhig und schwach beleuchtet ist, mit Kopfhörern, an dem Sie mit sich selbst sein können. Vielleicht spät am Abend oder früh am Morgen.

Realisation: Jahra Wasasala

Komposition und Geräuschkulisse: Paloma Schneideman (PollyHill)

Sounddesign: Byron Coll

Produziert von Kate Prior für The Pantograph Punch

Mit der Unterstützung von NZ on Air

Mehr zur Sendung