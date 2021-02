Ein Banküberfall am 4. November 2011 führt zu Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt – das Ende des NSU. Beate Zschäpe verschickt das Bekennervideo und flieht, zündet zuvor die konspirative Wohnung an. Das Gericht will u.a. wissen: Hat damit die Gefährdung Dritter in Kauf genommen? mehr...