Was wusste der V-Mann-Führer Temme? In der Beweisaufnahme zum Mord an dem 21-jährigen Halit Yozgat, in dessen Internet-Café in Kassel, tritt ein Zeuge aus dem Verfassungsschutz auf, der zur Tatzeit am Tatort war – und sich selbst verdächtig machte.

BR für die ARD und DLF 2021 mit Thomas Thieme, Michael Rotschopf u.a.