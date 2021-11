Prix Italia 2020

Werner Cee erhält für sein Hörspiel als Radiokomposition "When Weather was Wildlife" den renommierten Prix Italia 2020 in der Kategorie Musik.

Der Prix Italia gilt als älteste und bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet.

Bereits 2010 hatte Werner Cee den Prix Italia für die ARD erhalten für sein Musikstück „Winterreise – Featuring Schubert’s Winterreise“. Redaktion und Dramaturgie hatte damals ebenfalls Manfred Hess (Produktion: HR).

Werner Cees Hörstück evoziert ein dystopisches Szenario: Was könnte geschehen, wenn das Perma-Eis in der Arktis schmölze und eine riesige Menge CO2 freisetzte, hier als Effekt menschlichen Wirkens? Natur wird zum Auslöser von Angst, Faszination, Pathos und kalkuliertem Beherrschungswillen. Cee bearbeitet verschiedene Aufnahmen gleich einem bildenden Künstler in Schichtungen und Übermalungen, Imagination und Wirklichkeit überlagern sich, alles ist miteinander vernetzt. Historie und Gegenwart. Das Studio wird zum Kompositionsmittel, der Lautsprecher / die Kopfhörer zur adäquaten Rezeptionsform. Radio, on air wie online, wird zur Produktionsplattform und Produktionsvoraussetzung.