Dieses Hörspiel steht für 18 Monate zum Download bereit.

Ab Mitte 30 wird es eng, den richtigen Partner noch zu finden, denkt Paul und überlässt alle Daten seines Lebens der Partnerschaftsagentur "Perfect Match". Denn die verspricht Null Zukunftsrisiko mit Geld-zurück-Garantie.

Auch Jonas hat sich dort angemeldet. Weil er nicht an Zufälle glaubt: "Wenn sich aus dem Rauschen des Radiosenders eine Liedzeile herausschält, die ich das letzte Mal in meiner Kindheit gehört habe. Dann ist das kein Zufall, sondern Mathematik."

Doch was passiert, wenn man dem mathematisch perfekten Partner schließlich begegnet, das Sehnen plötzlich ein Ende hat?

Claudius von Stolzmann (Paul) und Sina Martens (Karo) SWR Peter A. Schmidt

Susanna Mewe, geboren 1981 in Greven, studierte Anglistik, Germanistik und Theaterwissenschaft in Hamburg und Berlin, Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig sowie Film an der Hamburg Media School. Sie schreibt Theaterstücke, Romane, Hörspiele und Drehbücher. Auszeichnungen u. a. Förderpreis der Münchner Kammerspiele, Retzhofer Dramapreis und Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste. Die Autorin lebt in Berlin, „Tinder is the Night“ ist ihr erstes Langhörspiel.

Mit: Claudius von Stolzmann, Sina Martens, Jakob Diehl u. Till Hagen

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR 2020 - Ursendung