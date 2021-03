Ein plattenspielerischer Textgenerator



Das Stück steht für 18 Monate zum Download bereit.

Ursprung des verwendeten Materials

Das Hörstück "Again As" basiert auf der Schallplattenveröffentlichung ɅV – A Sound Writing Tool (erschienen auf dem Label 'Research & Waves'). Es besteht aus einsilbigen Wörtern, die im Herbst 2018 von der Website "The New York Times" und dem Imageboard "4chan" gesammelt wurden. Die Auswahl der Wörter spiegelt einerseits den Charakter der Quellen wider, andererseits werden ausschließlich mehrdeutige und homophone Wörter verwendet, um die Möglichkeiten für Sinn und Bedeutung zu vervielfältigen.

Plattenspielerischer Textgenerator über Diskussionskultur im Internet

Das Sprachmaterial, das von zwei synthetischen Stimmen ausgegeben wird, tritt in einen künstlichen und abstrakten Dialog. Einzelne Wörter wiederholen sich in verschiedenen Zyklen und kombinieren sich zu unvorhersehbaren Konstellationen. So entsteht beim Hören ein weites Möglichkeitsfeld für einen potenziell endlosen Textstrang: abstrakte Wortkompositionen, getaktete Listen und aus Sprachsounds aufblitzende Sinnzusammenhänge bilden den Output des plattenspielerischen Textgenerators.

In dieser kombinatorischen Filterblase werden die geloopten Wörter zu einer Schreibmethode, die bruchstückhafte und lautpoetische Aussagen über die Diskussionskultur im Internet hervorbringt.

Komposition und Realisation: die Autoren

Audiomastering: Wolfgang Rein

(Produktion: SWR 2020)

Vorform von "Again As" als Performance beim Art's Birthday 2019 im E-Werk Freiburg