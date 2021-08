Von Alfred23Hardt und Peter Fey

Musik und Realisation: Alfred 23 Hardt / Peter Fey

(Produktion: SWR 2021 - Ursendung)



Anschließend: Werkstattgespräch mit den Autoren sowie Musik von Alfred 23 Hardt

Der 1955 in Baden-Baden geborene und 2013 in Karlsruhe verstorbene bildende Künstler Wolf Pehlke verfasste 1990 Alfred 23 Harth Briefe über das zeitgenössische Paris. Sie erzählen vom Leben in der französischen Metropole, von Kunst- und Intellektuellenkreisen, aber auch von der Erbärmlichkeit des Neoliberalismus. Und Deutschland spiegelt sich in diesen Texten indirekt. Das Duo Fey und Hardt nutzten die Briefe für ein musikalisches Originalton-Projekt. 30 Jahre später setzen sie sich erneut damit auseinander - für eine künstlerische Selbstverortung im Zeichen des Alters, des eigenen Spätwerkes.