Diese Teilnahmebedingungen gelten für das SWR2 Gewinnspiel zur Veranstaltung „Sprechen wir über Mord?! - Der SWR2 True Crime Podcast live“ am 19.09.21 auf dem Stuttgarter Fernsehturm im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte 2021. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist SWR2. Verlost werden über SWR2.de je 14 x 2 Plätze für die Aufzeichnungen „Entführung und Ermordung von Joachim Göhner“ sowie „Stuttgarter Kofferleichen“. Im Fall aufgrund aktueller Corona-Regelungen ein Hygienekonzept erforderlich sein sollte, können je Aufzeichnung nur 4 x 2 Plätze verlost werden. Im Fall zum Zeitpunkt oder während der Verlosung kein Publikum mehr zugelassen sein sollte, entfällt die Verlosung, bereits verloste Plätze verlieren dann ihre Gültigkeit (siehe auch Punkt 9).

2. Veranstalter des Events mit beiden Aufzeichnungen ist der SWR.

Es sind folgende allgemeine sowie Corona-Vorschriften einzuhalten:



Voraussetzung für den Einlass zur Veranstaltung mit gültigem Nachweis sind die „3Gs“ (genesen, tagesaktuell negativ getestet oder vollständig geimpft).

Bitte zeigen Sie bei der Einlasskontrolle einen gültigen „3G-Nachweis“ sowie ein amtliches Ausweisdokument vor. Ohne Vorlage dieser Dokumente ist ein Einlass zur Veranstaltung nicht möglich.

Während der Veranstaltung ist, im Fall es die aktuellen Corona-Vorschriften vorschreiben sollten, durchgehend eine medizinische Maske zu tragen.

Der Einlass startet eine halbe Stunde vor der jeweiligen Aufzeichnung.

Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Gebäudes Ihre Hände.

Bitte halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Konzertbesucher*innen.

Bitte folgen Sie den ausgeschilderten Laufwegen in den Saal.

Es gibt keine Garderobe.

Es gibt keine Bewirtung vor oder nach der Aufzeichnung.

Die Aufzeichnungen dauern voraussichtlich eine Stunde, danach kann das Publikum vor Ort und aus dem Internet ca. 30 Minuten Fragen an die Protagonisten stellen.

Bitte begeben Sie sich ausschließlich auf die Sitzplätze, die Ihnen vor Ort zugewiesen werden.

Bitte verlassen Sie nach den Aufzeichnungen möglichst zügig den Fernsehturm.

Den Anweisungen des Ordnerpersonals ist Folge zu leisten.

Änderungen vorbehalten! Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die Begleitperson dem Vorstehenden zustimmen.

3. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeiter*innen des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

4. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Teilnahmeformular zum Gewinnspiel auf SWR2.de vollständig ausfüllen. Zur Teilnahme müssen sie alle mit * markierten Pflichtfelder im Teilnahmeformular ausfüllen und den Teilnahmebedingungen zustimmen.

5. Die Teilnahme ist von Montag, 23.8.21 ab 10 Uhr bis Dienstag, 14.9.21 um 12 Uhr möglich. Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmenden per Zufallsprinzip ausgelost, die am Gewinnspiel teilgenommen und die richtige Antwort angekreuzt haben. Die Gewinner*innen werden telefonisch oder schriftlich benachrichtigt.

6. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn kann nur zum festgelegten Zeitpunkt der Aufzeichnung eingelöst werden. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

7. Der*die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass persönliche Daten wie z.B. Name und Geburtsdatum zum Zweck der Organisation der Gewinnspielaktion und der Veranstaltungsorganisation inklusive der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Nach Beendigung der Aktion bzw. zum Ablauf der gesetzlich vorgegebenen Speicherungszeit zu Corona-Nachverfolgungszwecken werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter www.SWR.de/datenschutz. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die Begleitperson dem Vorstehenden zustimmen.

8. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen bzw. Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie, ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z. B. Youtube) auf Abruf (on demand und/oder als Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die Begleitperson dem Vorstehenden zustimmen.

9. SWR2 behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR2 zu. Gleiches gilt, soweit der verantwortliche Veranstalter die Veranstaltung absagt, abbricht oder verschiebt (z. B. aus Gründen der aktuellen Covid-19-Pandemie). Insoweit wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Veranstalters verwiesen.

10. SWR2 kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, der Manipulation oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt.

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.