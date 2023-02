series invisible

Hörstück und Web-Installation von Christoph Korn und Lasse-Mark Riek

Mit Caroline Junghanns und Ole Lagerpusch

Realisation: Christoph Korn und Lasse-Mark Riek

(Produktion: SWR 2023, gefördert vom Kunstfond NEUSTART KULTUR - Premiere)



3.00 Uhr Beginn der Sommerzeit

Was hat, eine belebte Straße im israelischen En Hod mit dem Center for Arts and Humanities in Beirut, was das Brecht-Haus in Berlin mit dem Kirchengeläut im hessischen Steinheim oder einer Dachgeschoßwohnung im karnevalverrückten Düsseldorf zu tun? Diese Orte gehören zum privaten Erlebniskosmos der Autoren. Sie sind zugleich öffentliche Orte. Im Akustischen bleiben sie natürlich "unsichtbar". Über die musikalisch strukturierte Nennung der verschiedenen Ortsnamen und Uhrzeiten werden sie herbeibeschworen. Und Hören wird plötzlich über dieses serielle Sprechen zur Grundlage der Imagination einer freien eigenen Welt, zum magischen Meditationsort. Im Radio wie im Internet. Probieren Sie es aus!