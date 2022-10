Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Judith Merchant

Mit: Katharina Marie Schubert, Sandra Borgmann, Steven Scharf, Amos Otis Hiss, Emma Beimel u. a.

Musik: Andreas Bernhard

Hörspielbearbeitung: Uta-Maria Heim

Regie: Kirstin Petri

(Produktion: SWR 2022 - Premiere)

Am Tag vor Heiligabend fährt Esther zu ihrer Schwester Sue, die allein in einer Villa am Wald wohnt. Ein Schneesturm setzt ein. Die beiden Frauen geraten in Streit, aber Esther will einfach nicht gehen. Das liegt nicht nur am Unwetter, sondern daran, dass sie ihre Schwester bevormundet. Sue soll sich ihrem Willen beugen und mitkommen in die Stadt, um mit Esther und ihrer Familie Weihnachten zu feiern. Ein Drama bahnt sich an, als auch noch Esthers Mann Martin auftaucht … Für eine der drei Personen muss der Konflikt wohl tödlich enden. Oder lässt sich das drohende Fest doch noch halbwegs retten?