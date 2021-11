Schorsch Kamerun und sein Hörspiel ,,Unerhörter Sound" - ,,Ich suche nach Situationen, die neu sind"

per Mail teilen

Große Vorfreude auf das Live-Hörspiel bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe. Regisseur und Autor Schorsch Kamerun verspricht im Gespräch mit SWR2: ,,In Karlsruhe sind wir voll da", obwohl die Lage für Live-Vorführungen mit Publikum angesichts der Corona-Krise nicht wirklich gut sei. ,,Tatsächlich bekommt es schon was leicht Bedrückendes - das wird schon enger", sagt der Theatermacher, Dramatiker und Musiker über die aktuelle Situation für die performativen Künste.

Für den Abend sieht sich Schorsch Kamerun mit seinen drei Schauspieler*Innen und Künstler*Innen bei allem Mut, Grenzen auszuprobieren, gut gewappnet: ,,Ich bin jemand, der nicht auf Kontrolle und Grenzen steht. So wird's auch am ZKM sein: Dass wir zwar hervorragend vorbereitet sein werden, aber trotzdem nicht so ganz wissen, wie's laufen wird."

„Das Unerhörte liegt mir schon“

Ein Live-Hörspiel unter Pandemie-Bedingungen aufzuführen sei sehr aufwändig: ,,Wir machen das mit Kopfhörern - da bekommt man eine andere Form von Konzentration hin". Angesprochen auf den Titel ,,Unerhörter Sound" gesteht er ein, dieser sei ambivalent, aber: ,,Das Unerhörte liegt mir schon, weil ich nach Situationen suche, die neu sind". In ihm stecke nach wie vor "ein bisschen Rest-Frechheit als inhaltlich überzeugter Punker", gibt er unter Anspielung auf seine Auftritte als Sänger der Band ,,Die Goldenen Zitronen" zu.

Das Hörspiel, das sich ausprobieren darf, ist unbedingt schützenswert.

Die ARD-Hörspieltage sieht Schorsch Kamerun auch ,,wie einen Branchen-Treff", auf dessen Debatten er sich freue. Das Genre, vor allem die experimentelle Form, sei unbedingt zu verteidigen, glaubt er: ,,Das Hörspiel, das sich ausprobieren darf, ist unbedingt schützenswert - solange es noch geht." Es erlebe zudem gerade seine Wieder-Entdeckung, nicht zuletzt dank der Pandemie: ,,Weil die Leute entdecken, dass sie die Möglichkeit haben, da dran zu kommen." Podcasts und ,,On Demand" hülfen dabei. Das Hörspiel habe daher seine Berechtigung, weil es ,,gebraucht und auch gehört wird."

Schorsch Kamerun war 1984 Gründungsmitglied der Punkband ,,Die Goldenen Zitronen". Seit fast 20 Jahren schreibt er zudem Theaterstücke, die an vielen deutschen Bühnen aufgeführt werden. Zudem führt der als Thomas Sehl geborene Autor dort Regie, macht Filme und verfasst Hörspiele für die Sender der ARD.