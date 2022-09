Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Ein Pflichttanz mit dem Tod (1/2)

Nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Vonnegut

Aus dem Amerikanischen von Gregor Hens

Teil 1: Das Lächeln der Mona Lisa

Mit: Bernhard Schütz, Kilian Land, Jonathan Berlin, Johann von Bülow, Inga Busch, Gisa Flake, Robert Gallinowski, Christopher Heisler, Nico Holonics u. v. a.

Musik: Peter Harrsch

Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2018)

Kurt Vonnegut erlebte den Brandbombenangriff vom 13. Februar 1945 auf Dresden und verarbeitete ihn 1969 in seinem Roman, der zum Kultbuch der Vietnamkriegs-Gegner wurde. Die simplizianische Hauptfigur Billy Pilgrim gerät während der Ardennen-Offensive in deutsche Gefangenschaft, übersteht Dresden, heiratet nach dem Krieg die Tochter eines reichen Fabrikanten, überlebt einen Flugzeugabsturz und wird auf den Planeten Tralfamadore entführt. Dort lernt er, in der Zeit zu "reisen" - zurück in die Vergangenheit und voraus in die Zukunft, ganz wie es das achronologische Erzählen Vonneguts will.

(Teil 2, Aschenputtel, Dienstag, 1. November 2022, 18.20 Uhr)