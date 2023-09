Radau um Kasperl

Dieses Kinderhörspiel steht ab dem 14. Oktober 2023 für ein Jahr zum Download bereit.

Herr Maulschmidt arbeitet beim Radio. Und er erklärt Kasperl, wie ein Radio funktioniert, aber Kasperl kapiert es nicht. Er hält das Radio für eine Art Telefon - und wird dafür ausgelacht. Das ist aber gar nicht so dumm, wie wir heute wissen: er hat fast das Internet erfunden!

Walter Benjamin (1892 – 1940) geboren in Berlin, war ein deutscher Philosoph, Kulturkritiker und Übersetzer der Werke von Honoré de Balzac, Charles Baudelaire und Marcel Proust. Seine Familie gehörte dem assimilierten Judentum an. 1923/24 lernte er in Frankfurt am Main Theodor W. Adorno und Siegfried Kracauer kennen und zählte fortan zur Frankfurter Schule. Der Versuch, sich mit der Arbeit „Ursprung des deutschen Trauerspiels“ an der Frankfurter Universität zu habilitieren, scheiterte. Benjamin wurde nahegelegt, sein Gesuch zurückzuziehen, was er 1925 auch tat. Sein Interesse für den Kommunismus führte ihn für mehrere Monate nach Moskau. Zu Beginn der 1930er-Jahre verfolgte er gemeinsam mit Bertolt Brecht publizistische Pläne und arbeitete für den Rundfunk. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zwang Benjamin, im September 1933 ins Exil zu gehen. Im französischen Nevers wurde er 1939 für drei Monate mit anderen deutschen Flüchtlingen in einem Sammellager interniert. Im September 1940 unternahm er den vergeblichen Versuch, über die Grenze nach Spanien zu gelangen. Um seiner bevorstehenden Auslieferung an Deutschland zu entgehen, nahm er sich das Leben. Er starb in Portbou/Spanien.

Mit: Wolfgang Maria Bauer, Sebastian Mirow u.a.

Musik: Peter Kaizar

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR/MDR 2018