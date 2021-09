per Mail teilen

Herr Maulschmidt arbeitet beim Radio und lädt Kasperl in seine Sendung ein. Kasperl findet das toll, denn dann hört ihn auch sein Freund Seppl, auf den er sauer ist. Indem er ihn übel beschimpft, löst er einen Tumult aus, aber Kasperl gelingt die Flucht.



"Radau um Kasperl" hatte am 10. März 1932 im Südwestdeutschen Rundfunk Premiere. Walter Benjamin schrieb das Stück, um Kindern das Medium Rundfunk vorzustellen. Herr Maulschmidt erklärt Kasperl, wie ein Radio funktioniert, aber Kasperl kapiert es nicht. Er hält es für eine Art Telefon - das ist gar nicht so dumm, es ist die Vision vom Internet!



Kinderhörspiel von Walter Benjamin

Mit: Wolfgang Maria Bauer, Rainer Bock, Bernd Gnann, Christiane Roßbach u. v. a.

Musik: Peter Kaizar

Regie: Ulrich Lampen

(Produktion: SWR/MDR 2018)