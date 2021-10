Performing Utopia - eine Radiooper

Die Künstlergruppe alien productions schreibt zu ihrer Radiooper „Performing Utopia“:

„Das Genre der Utopie ist schwierig. Es scheint, als ob die Zukunft alles verloren hat, was erstrebenswert ist. Sie ist zu einem Ort der vagen Ängste geworden. Inzwischen ist jedem klar, dass die Zukunft keine künstliche Errungenschaft sein kann. Dass sie nicht "machbar" ist. Dass sich am Ende kein Entwurf durchsetzen wird.

Künstliche Intelligenz (KI), Big Data und Deep Learning sind zu Faktoren unseres Lebens geworden. Sie sind da, ob wir es wollen oder nicht, sie agieren, lernen und entwickeln sich weiter. Sie wirken subkutan. Wir sehen eine eklatante Diskrepanz zwischen der Richtung, in die sich Menschen und Gesellschaften entwickeln, die Welt verändert, und dem sturen Festhalten an traditionellen, überholten Lebensmodellen. Was wir brauchen, sind bessere Utopien. Um sie zu verbessern, wollen wir genau die Technologie nutzen, die, je nach Sichtweise, die menschliche Intelligenz ergänzt oder bedroht: die künstliche Intelligenz.

Wir haben sie ausgebildet. Jeder dieser Agenten bildete sich auf historischen utopischen Texten; in diesem Lernprozess wurde dieses Material ständig neu kombiniert, umgeschrieben und verbessert. Im Rahmen der "Performance" diskutieren und interagieren dann menschliche und künstliche Stimmen, die beide die maschinengenerierten Texte interpretieren. Ein musikalisch-philosophischer Disput über Welten der Möglichkeiten.

Die Oper besteht aus vier Akten, die in den historischen Epochen angesiedelt sind, die den Nährboden für wesentliche utopische Gedanken und Konzepte lieferten: die Renaissance, die Romantik, der revolutionäre russische Futurismus und das digitale Zeitalter:

Thomas Morus‘ Utopia (1516), Mary Shelleys Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818), Velimir Khlebnikov The Trumpet of the Martians (1916) und The Radio of the Future (1921), Donna Haraways A Cyborg Manifesto (1985), Arthur und Marilouise Krokers SPASM: Virtual Reality, Android Music and Electric Flesh (1993) und Natasha Vita-Mores Transhumanist Manifesto (1983)

Auch die Musik wurde mit Hilfe von neuronalen Netzen komponiert, und die musikalischen Parameter entsprechen den Stilen der jeweiligen Epochen. PERFORMING UTOPIA ist also tatsächlich eine Performanz, wie sie in der Linguistik beschrieben wird: Äußerungen, die durch die Tatsache, dass sie geäußert werden, Zustände in der sozialen Welt verändern. Hier als Kooperation zwischen menschlichen und künstlichen Intelligenzen. Im Sinne einer posthumanistischen Ökologie, nämlich der Erkenntnis, dass nur noch intelligente Netzwerke überlebensfähig sind - unabhängig davon, ob Menschen daran beteiligt sind oder nicht.“

Musik und Text: alien productions (Martin Breindl, Norbert Math, Andrea Sodomka)

Mezzosopran und Sprecherin: Lore Lixenberg

Bariton und Sprecher: Johann Leutgeb

Sprecherin: Rosie Waites

Produktion: ORF 2021

Gefördert durch ein Kompositionsstipendium der Stadt Wien

Gefördert durch die Abteilung Kunst & Kultur des Landes NÖ