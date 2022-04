SWR2 Hörspielpreis 2021 / Heidelberger Stückemarkt

Der alljährliche Heidelberger Stückemarkt ist eines der renommierten deutschsprachigen Theaterfestivals für neue, bisher nicht aufgeführte Stücke von jungen Autorinnen und Autoren. 2021 gesellte sich erstmalig das SWR2 Hörspiel als Partner dazu mit der Auslobung des „SWR2 Hörspielpreises“, den Patty Kim Hamilton mit ihrem Stück über den Generationenkonflikt südkoreanischer Migrantinnen der 1. und 2. Generation erhielt. Die Hörspielfassung ihres Textes, der bewusst mit Schauspielerinnen asiatischen Hintergrunds erarbeitet wurde, läutet den Heidelberger Stückemarkt 2022 ein.

Mit: Kotti Yun, Jing Xiang, Soogi Kang, Joy Maria Bai u. a.

Musik: Marc Fragstein

Regie: Mia Spengler

Produktion: SWR 2022

Ursendung

Regisseurin Mia Spengler Florian Thoß

Biographie Mia Spengler

Mia Spengler wird als Tochter einer koreanischen Krankenschwester und ihres bayrischen Patienten geboren. Nach ihrem zahlreich prämierter Debütfilm BACK FOR GOOD, drehte sie u.a. drei Episoden für die Erfolgsserie HOW TO SELL DRUGS ONLINE. Dieses Jahr werden ihr NDR-Tatort SCHATTENLEBEN, bei dem sie das erste Mal in Deutschland den Inclusion Rider umsetzte, sowie ihre Episode DIE SCHÖFFIN der RTL-Anthologieserie STRAFE (Ferdinand v. Schirach) zu sehen sein. Die Serie prämierte im Frühjahr bei Canneseries. PEELING ORANGES ist ihr Debut als Hörspielregisseurin.