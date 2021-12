per Mail teilen

Hörspiel über den Rumble in the Jungle in Zaïre 1974, über Wahn, Scheitern und Selbstbehauptung.

Mit: Carlo Ljubek, Marek Harloff, Michael Schütz, Friederike Ott u. a.

Musik: tarwater

Regie: Kai Grehn

Produktion: SWR 2018

Mehr zur Sendung