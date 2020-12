Woven- Ruby Solly

Seven Suns- C. Frances Duncan

There Is A God In Your Mouth- Jahra Wasasala

Level 2- Bic Runga

(Produktion: Kate Prior für The Pantograph Punch)

Unterstützt von Radio New Zealand

"The Pantograph Punch" ist eine neuseeländische Website für Kunst- und Kulturkommentare. Während des ersten COVID-19-Lockdown 2020 in Neuseeland gab "The Pantograph Punch" Künstler-Podcasts mit dem Sendepartner Radio New Zealand in Auftrag. Dabei entstand die Podcast-Reihe "Artist in Residence" in der neuseeländische Künstler*innen aus den Bereichen Theater, Musik, Poesie und Tanz jeweils ein 15-minütiges Hörstück für Zuhörer in Isolation geschaffen haben.

Eine Kombination aus Poesie, Interviews, Klanglandschaften und Musik schafft intime Klangerlebnisse, die genreübergreifend sind. Das Hören über Kopfhörer wird empfohlen.

Sendung am Di , 5.1.2021 23:03 Uhr, SWR2 ars acustica, SWR2