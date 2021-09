Onkel Stan und Dan und das ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer (1/2)

Dieses Hörspiel kann bis zum 30. November 2021 auf dieser Seite, in der ARD Audiothek und in der SWR2 App angehört werden.

Dan der Dachs ist los! In Schottland lebt er mit Onkel Stan und drei streitsüchtigen Lamas in einer ländlichen Wohngemeinschaft. Das kann nur turbulent werden! Und so folgt auf das "fast ganz ungeplante Abenteuer" auch gleich noch das "ganz ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer": In zwei Teilen wird eine weitere unglaubliche Geschichte von Onkel Stan und seinem Freund Dan erzählt.

Dieses Mal geht es um den bösen Dr. P'Krall. Der möchte sämtliche Ungewöhnlichkeiten aus der Welt quetschen. Kein Wunder, dass ihm Onkel Stan sofort auffällt. Der ist ungeheuerlich ungewöhnlich und deshalb ein heißer Anwärter aufs Ausgequetscht-Werden.

Radiosendung Teil 2: Montag, 1. Juni, 14.05 Uhr

Nach dem Kinderbuch von A. L. Kennedy

Pressestelle Orell Füssli Verlag Onkel Stan und Dan und das ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer Autor A. L. Kennedy Verlag: Orell Füssli Verlag ISBN: 978-3-280-03582-5 272 Seiten, EUR 14,95

Aus dem Englischen von Ingo Herzke

Mit: Max von Pufendorf, Jonas Minthe, Matti Krause, Lisa Hagmeister, Josefine Israel, Matthias Bundschuh, Anne Müller u. a.

Musik: Tobias Leluschko und Kay Poppe Hörspielbearbeitung: Jörgpeter von Clarenau

Regie: Lisa Krumme

(Produktion: NDR/SWR 2020 - Ursendung)