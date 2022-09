Once a Beauty

Von Bodo Traber

Mit: Lisa Bihl, Sabrina Ceesay, Alois Moyo, Nikolaus Benda, Janina Sachau, Sam Gerst u. v. a.

Musik: André Abshagen

Regie: Bodo Traber

(Produktion: WDR 2021)

Thana hat ein Geheimnis. Auf der Flucht vor zwei Männern in einem schwarzen Auto taucht sie in Mehrendorf unter, einer verschlafenen Kleinstadt in der Provinz. Aber der friedliche Eindruck täuscht - in Mehrendorf brodelt es. Thana wird konfrontiert mit Extremismus, Terror, Gewalt und Mord. Eine rechte Bewegung, die sich "Bürger zeigen Gesicht" nennt, gewinnt zunehmend an Macht. Die Konflikte um ein Flüchtlingscamp vor den Toren der Stadt eskalieren in bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Vor allem die schwarze Lehrerin Leyla, in der Thana eine Freundin findet, legt sich mit allen an.