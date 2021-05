Nach dem gleichmaligen Kriminalroman von Johanna Alba & Jan Chorin

Mit: Gottfried Breitfuß, Almut Henkel, Victoria Trauttmansdorff, Sandra Gerling, Giovanni Funiati, Felix von Manteuffel, Leslie Malton u. a.

Hörspielbearbeitung: Sabine Grimkowski

Regie: Andrea Leclerque

(Produktion: SWR 2018)

Buon giorno, Eure Heiligkeit! Der Papst übernimmt als Dorfpfarrer eine Urlaubsvertretung in einem Fischerdorf. Petrus II. genießt seine Auszeit. Doch dann wird sein Boccia-Partner ermordet, und Petrus muss ermitteln. Seine Nachforschungen führen ihn mitten in die glamouröse Vergangenheit der Amalfiküste.

Johanna Alba ist Kulturjournalistin und Kunsthistorikerin. Sie hat unter anderem in Rom studiert, wo sie in einer Künstler-WG gleich hinter dem Vatikan wohnte. Jan Chorin ist Historiker und hat sich auf europäische Religions- und Geistesgeschichte spezialisiert. Die Autoren leben in München.