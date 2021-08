per Mail teilen

Dieses Hörspiel steht für 12 Monate zum Download bereit.

Sie hat ihn schon siebenmal nackt gesehen. Zweimal auf der Zugtoilette. Zweimal draußen, nachdem sie unterwegs ausgestiegen sind. Dreimal in ihrer Wohnung. Seit mehr als einem Monat pendeln sie jeden Tag zusammen auf der gleichen Strecke. Morgens hin, abends zurück. Sie ist eine junge Lehrerin in Ausbildung. Er ist Grafiker in einem Reisebüro. Zehn Jahre älter als sie, verheiratet, Vater. Sie fühlt sich ihren Schülerinnen näher als dem Kollegium. Ihm ist seine Tochter wichtiger als sie. Sehnsüchtig erwartet sie das achte Mal, aber er ist nicht da. Nicht auf dem Bahnsteig, nicht im Zug. Da erreicht sie eine SMS: „du kannst mir nicht schreiben. ich schreibe dir.“

„Was die dänische Debütantin in minimalistischem Stil zaubert, ist grandios.“

Tine Høeg, geboren 1985 in Albertslund, Dänemark, studierte Dänisch und Philosophie und lebt in Kopenhagen. Sie lieferte Beiträge für zahlreiche Zeitschriften und Anthologien und hat einen schmalen Band mit Gedichten sowie ein Hörspiel veröffentlicht. Ihr Roman "Neue Reisende" (2020) wurde als bester dänischer Debütroman ausgezeichnet.

„Der Text ist konzis, jedes Wort genau gewählt.“

Aus dem Dänischen von Gerd Weinreich

Mit: Gro Swantje Kohlhof, Jenny König, Nicolas Lehni, Johannes Nussbaum, Max Rothbart, Jule Madita Schindler und Alina Stiegler

Musik: Camill Jammal

Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka David

Produktion: SWR 2020 - Ursendung