geboren 1968 in Darmstadt. Lebt als Computermusiker, Produzent, Labelbetreiber und Kreativ-Coach in Berlin. Im Jahr 1991 war er Mitbegründer der Band Oval, die er seit 1996 als Soloprojekt betreibt. Mit einem radikalen, verfahrensorientierten und trotzdem hochmusikalischen Ansatz war Oval der Wegbereiter für "Glitch", "Clicks & Cuts" und "Minimal" sowie einer neuen Art von futuristischem "Post-Rock" und Club-Tracks. Zusammenarbeit u. a. mit Björk, Mouse On Mars, Apparat und Ryūichi Sakamoto.