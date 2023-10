Nach der Kurzgeschichte "They Don't Make Life Like They Used To" von Alfred Bester

Mit: Susanne Beck und Ulrich von Dobschütz

Hörspielbearbeitung: Hermann Motschach

Regie: Andreas Weber-Schäfer

(Produktion: SDR 1980)

New York, 1990: In den verlassenen Straßen begegnen sich zwei einsame Menschen. Linda hat sich am Central Park häuslich eingerichtet. Dort umgibt sie sich mit den Luxusgütern der untergegangenen Welt und lädt Jim ein, dieses Leben mit ihr zu teilen. Bei Shopping und Small Talk in leerstehenden Kaufhäusern und verwaisten Bars haben sie das ungeheuerliche Geschehen aus ihrem Bewusstsein verdrängt. Aber die Scheinwelt hat keine Zukunft. Die beiden letzten Überlebenden nach der großen Katastrophe müssen erkennen, dass eine andere Spezies im Begriff ist, die Herrschaft über die Erde anzutreten.