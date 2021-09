My Favourite Things VIII: Die lange Nacht der Ars Acustica (2/2)

Sekulum

Radiofassung der Klanginstallation zu 100 Jahren Donaueschinger Musiktage von Hanno Leichtmann

(Produktion: SWR/Donaueschinger Musiktage 2021)



Yes, I will

Hörstück von Dieter Schnebel nach dem Molly Bloom Monolog aus dem Roman "Ulysses" von James Joyce

Mit: Sarah Maria Sun (Sopran)

Vanessa Porter (Schlagzeug)

Julius Johannes Fischer (Keyboard, Sound-Effekte)

Daniel Dernbach (Elektronik)

(Produktion: SWR 2021)



Ivry-sur-Seine(Gewinnerstück EBU PAA 2021)

Hörstück von Iain Chamber

(Produktion: WDR 2020)



Performing Utopia

Eine Radiooper von Alien Productions

(Produktion: ORF 2021)



Habitat

Hörstück von Savannah Agger

(Produktion: SESR 2020)



----------------------------------------------

Ende der Sommerzeit um 3.00 Uhr

----------------------------------------------



The Ebbinghaus Curve of Forgetting

Hörstück von Olga Kokcharova

(Produktion: CHRTS 2019)



Ars Mundi

Hörstück von Adriana Kramarić und Marija Pečnik Kvesić

(Produktion: HRTR 2020)

Hanno Leichtmanns Klanginstallation "Sekulum", eine Auftragsarbeit zum 100-jährigen Jubiläum der Donaueschinger Musiktage, widmet sich dem Archiv der für dieses Festival entstanden Werke.

Im Nachlass des 2018 gestorbenen deutschen Komponisten und gelegentlichen Hörspielmachers Dieter Schnebel fand sich die Partitur "Yes, I will" nach dem berühmten Molly Bloom-Monolog, die in der Interpretation von Sarah Maria Sun zu hören sein wird.

Die zweite Nachthälfte steht dann im Zeichen der europäischen Ars Acustica. Wir stellen das Gewinnerstück des diesjährigen Palma Ars Acustica "Ivry-sur-Seine" des englischen Komponisten und Klangkünstlers Iain Chambers und die Finalsten vor.

Sendung am So. , 31.10.2021 0:03 Uhr, SWR2 Ohne Limit: ars acustica, SWR2