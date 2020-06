Die kleine Meerjungfrau verliebt sich unsterblich in einen Prinzen und verkauft der Meerhexe ihre bezaubernde Stimme, damit diese ihren Fischschwanz in menschliche Beine verwandelt. Doch wird der Prinz sich auch in sie verlieben? |

Mit: Hanna Plaß als Erzählerin, dem SWR Vokalensemble und dem Villa Berg Quartett sowie Ryutaro Hei (Kontrabass) |

Musik: "The Little Mermaid" von John Høybye |

Bearbeitung: Inga Schäfer und Birgit Rismondo |

Regie: Florian Fischer |

(Produktion: SWR Vokalensemble 2019) |

Das Hörspiel ist im Helbling Verlag als CD erschienen. mehr...