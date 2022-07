Der Radio-Tatort der ARD wird einmal im Monat gesendet und im Juli spielt er in der Pfalz, genauer gesagt in Landau in der Südpfalz. Geschrieben hat ihn eine Pfälzer Krimi-Autorin: Monika Geier. Sie hat schon vor mehr als 20 Jahren für ihr erstes Buch einen Krimi-Preis gewonnen, seitdem sind zahlreiche Bücher und Preise dazu gekommen. Oft drehen sich ihre Bücher und Hörspiele um ökologische Themen, kein Wunder, denn die Autorin liebt die Natur, ganz besonders die in ihrem Garten im kleinen Ort Thaleischweiler-Fröschen bei Zweibrücken in der Südwestpfalz. Dort hat Kerstin Bachtler sie besucht. mehr...