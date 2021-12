Making-of "Proporz schockt Dialog"

per Mail teilen

mit Kirsten Drope, Philipp Niederberger und Georg Gädker

Der Produktionsprozess für das Stück “Proporz schockt Dialog” wurde in mehreren, voneinander unabhängigen Arbeitsschritten realisiert: Zuerst wurden Nachrichtenschlagzeilen aus Zeitungen und Onlinequellen gesammelt und zerschnitten, bis kurze Fragmente, meist nur ein oder zwei Worte, als Rohmaterial für den Text des Stücks übrigblieben. Dieses Rohmaterial - Wortlisten und collagierte Textpassagen - wurde dann von vier Solistinnen und Solisten des SWR Vokalensembles eingesprochen. Für die vier Stimmen war dies eine spezielle Situation, denn normalerweise singen diese vier Stimmen musikalische Kompositionen und sprechen keine Texte ein. Die Musikalität des Sprechens sollte vielmehr in der auf die Sprachaufnahmen folgende Postproduktion herausgearbeitet werden: durch Schnitt, Mehrspurtechnik, Wiederholungen und Loops wurde das Stück zu einer Sprechmusik, in der die Textebene und die Musikalität der Sprache zu einem neuen Ganzen verwoben wurden. Auch wenn im Text auf die Nennung konkreter Ereignisse, Namen oder Daten bewusst verzichtet wurde, ist die Kenntnis über den Ursprung der verwendeten Textfragmente - Nachrichtenschlagzeilen - durchaus wichtig für das Stück, weil durch die Assoziationen die thematische Rahmung des abstrakten Textes gelenkt wird.

Im Anschluss an die Sprachaufnahmen, die im Hörspielstudio des SWR in Stuttgart stattfanden, wurden Kirsten Drope, Philipp Niederberger und Georg Gädker nach ihren Eindrücken bei den Aufnahmesessions befragt. Dabei ging es um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur alltäglichen Arbeit des Vokalensembles, über das Verhältnis von Singen und Sprechen, über die Herangehensweise der Stimme an die Texte und die dabei eingesetzten Artikulationstechniken, sowie um das Textmaterial für das gehörte Stück.