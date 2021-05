Alle fünf Teile dieses Hörspiels stehen bis zum 8. Mai 2020 zum Anhören bereit.



William Faulkners Meisterwerk des 20. Jahrhunderts über Rassismus, religiösen Fanatismus, Sex, Armut, Geschlechterkampf und Krieg – im Hörspiel wiederentdeckt.

Mississippi, Sommer 1932: Lena Grove, schwanger und ledig, macht sich von Alabama aus auf die Suche nach Lucas Burch, dem Vater ihres ungeborenen Kindes, und trifft schließlich in Jefferson auf Byron Bunch. Er weiß etwas über Burch, verschweigt dies aber, weil er sich in Lena Grove verliebt hat.

Verständnis für sein Handeln sucht er beim ehemaligen Pastor Gail Hightower, der sein Amt aufgeben musste, nachdem seine Frau auf dubiose Weise ums Leben gekommen war.

Lena Groves Geschichte bildet den Kontrapunkt zu Joe Christmas. Er glaubt schwarz zu sein und fühlt sich keiner Gemeinschaft zugehörig. Als Kind am Heiligabend an der Tür eines Waisenhauses aufgefunden und mit fünf Jahren von einem fanatischen bigotten Christen adoptiert und misshandelt, erschlägt er seinen Ziehvater als 18-Jähriger, irrt fünfzehn Jahre durch die Vereinigten Staaten und findet schließlich in der Nähe des Städtchens Jefferson in einem Schuppen der alleinstehenden, älteren Joanna Burden Unterschlupf. Mit ihr geht er ein sexuelles Verhältnis ein. Als Burden ihn zum Beten überreden will, löst sie eine Katastrophe aus – genau zu dem Zeitpunkt, als Lena Grove das Städtchen erreicht.

William Faulkner, (1897 – 1962) geboren in Albany, Mississippi, als William Cuthbert Falkner, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Neben seinem umfangreichen Werk verfasste er zahlreiche Drehbücher. Faulkner wurde zweimal mit dem Pulitzer-Preis und dem O'Henry Award ausgezeichnet, erhielt den National Book Award und 1950 den Nobelpreis für Literatur. Faulkner starb in Byhalia, Mississippi.

Aus dem Amerikanischen von Helmut Frielinghaus und Susanne Höbel

Mit: Ulrich Matthes, Yohanna Schwertfeger, Tom Schilling, Marc Hosemann, Christian Redl, Johanna Gastdorf, Matthias Bundschuh, Sylvester Groth, Robert Dölle u. v. a.

Komposition: Pierre Oser

Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler

Produktion: SWR 2017

Impressionen aus der Studioproduktion