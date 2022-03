Lehrjahre der Männlichkeit – Geschichte einer Jugend (3/3)

Nach dem Roman "L'Éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme"

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl

Teil 3: Revolution und Contrerevolution

Mit: Senta Berger, Patrick Güldenberg, Gudrun Landgrebe, Franz Pätzold, Laura Maire u. v. a.

Musik: Peter Kaizar

Hörspielbearbeitung: Manfred Hess

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2020)

Während der Februarrevolution 1848 wird Frédéric Rosanettes Liebhaber und verbringt mit ihr, fern vom Juni-Aufstand, schöne Tage in Fontainebleau. Madame Dambreuse wird seine zweite Geliebte, doch als er die Flucht der Familie Arnoux ins Ausland nicht verhindern kann, trennt er sich erst von Rosanette und, am Tag vor dem Ende der Republik, von Madame Dambreuse.

Second Empire: Nach 16 Jahren besucht Marie Arnoux Frédéric. Sie sagen sich endgültig Adieu. 2 Jahre später trifft er auf Deslauriers und sie bekennen: Das Beste in ihrem Leben war der gemeinsame erste (missglückte) Bordellbesuch.