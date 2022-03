Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend (2/3)

Nach dem Roman "L'Éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme"

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl

Teil 2: Rückkehr nach Paris

Mit: Senta Berger, Patrick Güldenberg, Gudrun Landgrebe, Franz Pätzold, Laura Maire u. v. a.

Musik: Peter Kaizar

Hörspielbearbeitung: Manfred Hess

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2020)

Als Frédéric 1845 wohlhabend nach Paris zurückkehrt, leben die Arnoux' in bescheideneren Verhältnissen; ihre Ehekrise ermöglicht ihm die platonische Freundschaft zu Madame. Auf einem Kostümball lernt er Rosanette kennen, die drei Geliebte hat (darunter Arnoux), führt mit seinen Boheme-Freunden politische Diskussionen und begibt sich in den großbürgerlichen Kreis um die Dambreuses.

Unbeständig gegenüber seinen Freunden, sorglos im Umgang mit Geld, unterlässt Frédéric in der Provinz den erwarteten Antrag an die junge Louise und zieht in Paris das Liebesglück dem revolutionären Kampf vor.

(Teil 3, Ostermontag, 18. April 2022, 18.20 Uhr)