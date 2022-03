Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend (1/3)

Nach dem Roman "L'Éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme"

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl

Teil 1: Bohemeleben in Paris

Mit: Senta Berger, Patrick Güldenberg, Gudrun Landgrebe, Franz Pätzold, Laura Maire u. v. a.

Musik: Peter Kaizar

Hörspielbearbeitung: Manfred Hess

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2020)

Frédéric Moreau ist 18, als er sich heftig in Marie Arnoux verliebt. Doch die ist verheiratet und Mutter. Der Held aus der Provinz tröstet sich in Paris mit Rosanette und stolpert in die 48er-Revolution, die eine ganze Gesellschaft aus der Bahn wirft. Snobistische Bürgersöhne, Salonrevolutionäre, leichte Mädchen, Arbeiter, Halbkriminelle, steinreiche Unternehmer und Adlige arrangieren sich mit der reaktionären Konterrevolution, die in das Second Empire mündet.

(Teil 2: Sonntag, 17. April; Teil 3: Montag, 18. April 2022, jeweils 18.20 Uhr)