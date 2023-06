Der Autor und Regisseur mit seinem Sprecher: Werner Fritsch (l.) und Schauspieler Sylvester Groth Werner Fritsch

Drei Hörspiele über Kindheitserlebnisse, Russland und künstliche Intelligenz in der Kita sind die Finalisten im Rennen um den diesjährigen Hörspielpreis der Kriegsblinden. Der Preis für Radiokunst, der von der Film- und Medienstiftung NRW und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) getragen wird, wird am 15. August vergeben, wie die Filmstiftung am 27. Juni in Düsseldorf mitteilte.

Nominiert sind die hr-Produktion „Entgrenzgänger II“ von Robert Schoen, die WDR-DLF-Produktion „K.I.T.A. - Das Menschenmögliche“ von Antje Vauh und Carina Pesch sowie die SWR-Produktion „Mixing Memory and Desire“.

Hörspiel lässt das Zeitgefühl einer Kindheit in den 1960er-Jahren miterleben

Mit der SWR-Produktion legt den Angaben zufolge Werner Fritsch (63) den ersten Teil seiner dichterischen Autobiografie vor. Er erzählt von der katholischen Kindheit auf einem Bauernhof in der Oberpfalz in den 1960er- und 1970er-Jahren und dem Schülerleben in einem Internat.

Indem Fritsch den Radioraum mit dichten, lebendigen und oft skurrilen Szenen beschreibe, tauche er nicht nur in die eigene Erinnerung ab, erklärte die Jury. „Er lässt auch das Zeitgefühl einer Kindheit in den Sechzigerjahren miterleben.“ Fritsch konnte den begehrten Preis bereits 1993 mit dem Südwestfunk für „Sense“ gewinnen.

Preisträger 2022: SWR-Produktion „Die Arbeit an der Rolle“

Der Hörspielpreis der Kriegsblinden wird seit 1952 jährlich an ein für einen deutschsprachigen Sender konzipiertes Original-Hörspiel verliehen, das in herausragender Weise die Möglichkeiten der Kunstform realisiert und erweitert. Im letzten Jahr ging die Auszeichnung an die SWR-Produktion „Die Arbeit an der Rolle“ von Noam Brusilovsky und Lucia Lucas.