„Glühendes Interesse“. „Heißer Wunsch“. „Brennende Liebe“. So feurig doppeldeutig sind die Titel der Krimis mit Quentin Barnaby. Der Londoner Detektiv kümmert sich am liebsten um Brandstifter. Der englische Autor, Schauspieler und Produzent Philip Levene erfand den Ermittler Anfang der 1960er-Jahre, kurz bevor er mit der Fernsehserie „The Avengers“ (in Deutschland bekannt unter dem Titel „Mit Schirm, Charme und Melone“) berühmt wurde.

1967 erschienen die Hörspiele um Quentin Barnaby auf Deutsch, prominent besetzt mit Siegfried Lowitz in der Hauptrolle.

Jetzt sind die Kriminalklassiker endlich wieder zu hören: online im Netz. Voraussetzung dafür war eine detektivische Ermittlungsarbeit. Es ging – so wie im Krimi – ums Recht. Das Recht der Urheber und Beteiligten an ihren Leistungen. Als die Hörspiele erschienen, hatten selbst kühnste Science-Fiction-Autoren keine Vision von den künftigen medialen Verbreitungsmöglichkeiten. Deshalb sahen die Verträge damals einfach nur eine Ausstrahlung im Radio vor.

Und heute? Müssen die Kolleginnen und Kollegen, die sich bei uns um Lizenzen und Rechte kümmern, die Online-Rechte im Nachhinein erwerben. Bei allen, die mitgewirkt haben, oder bei deren Erben. Die muss man erst mal finden. Eine Mordsmühe. Aber es ist gelungen. Nicht nur bei Krimis.

Rund 50 Hörspielklassiker und Wiederentdeckungen machen wir wieder hörbar. Darunter sind je ein halbes Dutzend Maigret-Krimis und Sherlock-Holmes-Geschichten, aber auch besondere Fundstücke wie ein Kommissar-Bienzle-Fall, acht Jahre vor seinem ersten Auftritt im Fernseh-Tatort.

Insgesamt 24 Krimis für heiße Sommernächte. Denn natürlich geht es uns beim Hörspiel genau darum: brennende Liebe und glühendes Interesse. Aber weil Krimis nicht alles sind, gibt es darüber hinaus auch noch gut zwei Dutzend Klassiker: „Kabale und Liebe“, „Die Wildente“, „Nathan der Weise“, „Wallenstein“ und den Vierteiler „Der abenteuerliche Simplicissimus“: ab 1. Advent für die langen Winternächte.